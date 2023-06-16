Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа: як виглядає новий аксесуар

Італійський бренд Miu Miu, засновницею якого є Міучча Прада, створив нову модель сумки, яку вже обожнюють чимало інфлюенсерів.

Нову модель сумки у рекламній кампанії представила Джіджі Хадід. Зйомки проводив відомий фотограф Стівен Мейзел. Вони були натхненні життям та творчістю американської художниці Маргарет Кін.

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Для зйомок Джіджі Хадід постала перед камерою у білій перуці з вбранням від Miu Miu.



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram

Креативна директорка бренду вже встигла подарувати сумку відомим інфлюенсерам, тож вони всіляко її піарять у своїх інстаграм-акаунтах. Серед найпопулярніших кольорів – чорний, білий та бежевий.

Нову модель сумки коштує понад 3 тисячі доларів (120 тисяч гривень). Аксесуар вже активно носить німецька інфлюенсерка Леоні Ганне. Модниця поєднує сумку з топом і спідницею, в’єтнамками-чоботами на підборах та окулярами у стилі нульових.

Варто зазначити, що інші модниці також одягалися у схожому стилі. Вони приміряли на собі бра, шовкову спідницю, шорти від Miu Miu, сорочку та взуття таке ж, як у Леоні Ганне.



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram



Miu Miu Arcadie – наймодніша сумка літа / Фото з Instagram