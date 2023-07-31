Тенісний браслет – вічний аксесуар, який ніколи не вийде з моди: як він виглядає

Тенісний браслет – це м’який браслет із золота або платини, інкрустований діамантами одного розміру.

Історія назви тенісного браслету

Раніше браслет з діамантами називали вічним аксесуаром, адже це була база серед аксесуарів, яка завжди залишалася актуальною. У 1978 році браслет отримав назву тенісного. Під час гри тенісистка Кріс Еверт під час своєї участі в US Open, одягнула браслет із білого золота від Cartier, втім під час гри він зісковзнув з її руки і загубився у траві.

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Кріс була настільки засмученою, що попросила суддю зупинити гру. Згодом браслет таки знайшли та повернули його власниці, а гру відновили. Зупинка гри через зниклий браслет стала головною новино дня.

У своєму інтерв’ю тенісистка розповіла, що насправді не могла продовжувати гру без свого щасливого "тенісного" браслета. Саме після цього за цим браслетом закріпилася така назва.



Кріс Еверт у 1978 році / Фото з Shutterstock

Вже багато років такий браслет займає особливе місце в скриньках багатьох модниць та знаменитостей зі всього світу.

І хоч назву браслет має спортивну, втім дизайном підходить для вечірніх та святкових образів. Він складається з ряду діамантів однакового розміру, огранування і кольору.

Тенісний браслет любила носити принцеса Діана. У 2018 році папараці помітили у її аксесуарах Меган Маркл, яка успадкувала прикраси від матері чоловіка, принца Гаррі. Також фанаткою таких браслетів є Дженніфер Лопес.



Тенісний браслет ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest



Тенісний браслет ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest



Тенісний браслет ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest



Тенісний браслет ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest



Тенісний браслет ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest