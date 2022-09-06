Зшила, рукодільниця: росіянка Боня з’явилася у сумці Chanel, яку порізала ножицями

Російська блогерка Вікторія Боня з’явилася у сумці Chanel, яку ще на початку квітня показово порізала на камеру. В мережі таку вихідку вже активно висміюють.

У квітні Модний дім Chanel заборонив своїм працівникам у бутиках продавати речі росіянам, пише 24 канал. В будь-якій країні світу їм треба було підписати спеціальний документ, в якому йшлося про те, що придбана річ не потрапить до Росії.

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Росіянки одна за одною почали влаштовувати дешеві шоу, в яких розповідали, як не люблять бренд Chanel, і що більше ніколи нічого не придбають від французької марки.

Росіянка Вікторія Боня, яка замовчує війну в Україні та підтримує путінський режим навіть записала цілий відеоролик, демонстративно розрізаючи чорну сумку від Chanel. На камеру вона сказала пафосне: "Якщо дім Chanel не поважає своїх клієнтів, то чому ми повинні поважати дім Chanel?". Свої слова вона повторила англійською мовою та розрізала сумку на дві частини.

Таким чином вона вирішила показати бренду свою помсту за те, що він пішов з ринку країни-агресорки.

Та, схоже, тепер Вікторія Боня забула про все та без вагань доповнила свій образ тією ж сумкою від Chanel. Журналістка Раміна Есхакзай опублікувала у своєму інстаграмі її старий відеоролик та новий вихід, зазначивши глузливо, що "через 22 тижні дім Chanel почав поважати своїх клієнтів".

В коментарях підписники вже обсміяли скандальну блогерку за її "принципову позицію" та зазначили, що зшивати сумки вона вміє чудово.

"Зшила, рукодільниця";

"Боні збрехати за гроші простіше простого";

"Сумка в шоці";

"Принципова рашка";

"Швачка-мотористка";

"Погарячкувала, буває";

"Яке дурне".

З чого розпочалося обурення на бренд Chanel

Французький модний дім Chanel не лише покинув ринок РФ, але й перестав продавати речі особам з Росії.

Після того, як росіянки зрозуміли, що люксовий бренд Chanel більше не радий бачити їх у своїх магазинах – почали масово критикувати марку. Так, московська дизайнерка назвала "речі від Chanel повним Г", хоча раніше радо ходила на світські заходи бренду, на які її запрошували.

Росіянки у своїх телеграм-каналах масово скаржилися на те, як їм відмовляють продавати одяг у будь-яких магазинах Європи чи на Близькому Сході в ОАЕ. Згодом блогерки почали показово різати сумки від бренду на камеру.