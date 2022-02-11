Блейк Лайвлі з'явилася на світському заході у баклажановому образі з глибоким декольте

Популярна американська акторка Блейк Лайвлі прийшла зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом на прем’єру фільму "Музична людина". Для червоної доріжки знаменитість одягнула баклажановий костюм.

Подружжя з’явилося на світській події у Нью-Йорку. Папараці підловили пару на виході з машини, втім надалі Блейк Лайвлі позувала перед камерами сама.

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Акторка та багатодітна мама вкрай рідко відвідує світські заходи, втім залюбки підтримує своїх приятелів. Саме тому зірка приїхала на прем’єру мюзиклу "Музична людина", який представив її друг Г’ю Джекман.

Образ Блейк Лайвлі

Зірка серіалу "Пліткарка" приміряла на собі шовкову фіолетову блузку без коміра та ґудзиків. Вона одягнула її повністю розстебнутою, створивши глибоке декольте. До блузи Блейк підібрала баклажановий костюм-двійку, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо.

Зірка обрала виріб від бренду Sergio Hudson із зимової колекції. Свій образ білявка доповнила фіолетовими туфлями з блискітками на високих підборах. Акторка розпустила волосся та вклала його в розкішні локони. На обличчі Блейк Лайвлі зробила ніжний макіяж та довершила образ масивними перснями та сережками.



Ефектний вихід Блейк Лайвлі / Фото з Getty Images



Ефектний вихід Блейк Лайвлі / Фото з Getty Images