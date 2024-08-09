Блейк Лайвлі вразила вишуканою сукнею на прем’єрі фільму "Покинь, якщо кохаєш": стильне фото

Останні 2 тижні Блейк Лайвлі показала понад 10 ефектних образів, які приміряла для престуру та прем’єр у різних містах фільму "Покинь, якщо кохаєш". Нещодавно вона вразила появою у бездоганній сукні-бюстьє.

Під час промокампаній фільму акторка демонструвала всі образи виключно з квітковими мотивами, пише Fashion 24. Блейк Лайвлі прилетіла з командою до Лондона та вже встигла продемонструвати на собі кілька цікавих образів, які також мають квіткове оздоблення.

Читайте також Блейк Лайвлі одягнула намисто Елізабет Тейлор з трагічною історією: фото образу

Розкішний образ Блейк Лайвлі

Знаменитість одягнула 8 серпня на прем’єру фільму розкішну сукню від бренду Tamara Ralph з кутюрної колекції осінньо-зимового сезону.

Плаття-бюстьє молочного відтінку мало V-подібний виріз у зоні декольте та було повністю оздоблене квітами. Красуня доповнила образ взуттям на підборах. До того ж для wow-ефекту, Блейк Лайвлі ще вирішила доповнити плаття яскраво-червоною пухнастою накидкою.

Блейк Лайвлі розпустила біляве волосся, вклавши його у кучері. Візажисти підкреслили красу зірки завдяки ефектному макіяжу з акцентом на червоних губах, а довершенням образу стали масивні коштовні браслети та персні.



Красивий образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

Про що фільм "Покинь, якщо кохаєш"

Новий фільм з Блейк Лайвлі у головній ролі – це екранізація бестселлера Коллін Гувер. У четвер, 8 серпня, в Україні відбулася прем’єра стрічки. Блейк Лайвлі зіграла Лілі Блум – жінку, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім’ї. Щоб почати життя спочатку, вона переїхала до Бостона та завела знайомство з нейрохірургом Райлом.

Згодом його поведінка починає нагадувати Лілі власного батька, тому перед нею з’являється вибір – залишатися в нещасливих стосунках чи розірвати це коло.