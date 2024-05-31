Блейк Лайвлі підловили в Римі на зйомках фільму: акторка мала розкішний вигляд у сукні

Акторка Блейк Лайвлі рідко потрапляє в об’єктиви папараці, не веде активно інстаграм та не діляться своїми щоденними образами. Та наразі зірка перебуває на зйомках фільму в Римі, тож фотографи зазнімкувала її в ефектній сукні.

Разом зі знімальною групою акторка розпочала зйомки другої частини фільму "Проста послуга". Блейк Лайвлі відзняла кілька сцен в нічному місті, а між дублями сиділа на кріслі з келихом шампанського. Репортери зробили фото акторки в красивому вбранні.

Читайте також У капелюсі з вуаллю та чорному костюмі: Демі Мур підкорила новим образом

Образ Блейк Лайвлі

Сукня знаменитості складалася з білосніжного атласного боді з відкритими плечими та верху всіяного перлинами. Плаття було оздоблене коміром-бретелькою та повністю аж до низу було створене з перлин. Блейк Лайвлі постала з розпущеним волоссям та легкому макіяжі, який лише підкреслив її красу.

Акторка, яка є матір’ю 4 дітей вразила бездоганною фігурою. Четверту донечку Блейк народила навесні 2023 року.

Що відомо про фільм "Проста послуга"

Головними героїнями фільму є дві подруги Стефані і Емілі. Перша веде свій блог в мережі і виховує дитину, а друга - вишукана та загадкова красуня. Дівчата швидко здружилися попри скритність Емілі.

Детективний сюжет набирає обертів після того, як Емілі просить подругу про просту послугу, але потім раптово зникає. Стефані починає докладати зусиль, щоб знайти зниклу дівчину. Їй допомагає чоловік Шон. Разом на них чекає багато загадок та несподіваних відкриттів.

Фільм "Проста послуга": дивіться трейлер

Друга частина фільму "Проста послуга" зібрала тих же акторів та потішить глядачів новим сюжетом. Втім зйомки лише розпочалися, тож про вихід фільму нічого ще невідомо.