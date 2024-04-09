Не червоний: названо найтрендовіший відтінок весни

У 2024 році червоний колір, здається, заполонив буквально все вбрання, втім дизайнери вирішили у весняно-літньому сезоні додати трішки легкості й ніжності та запропонували чудову альтернативу – блакитний відтінок.

Експерти кажуть, що небесно-блакитний – це один з найтрендовіших відтінків, тому на нього треба обов’язково звернути увагу. Відтінок легкий у стилізації та в поєднанні з іншими кольорами. Він також ідеально підійде для тих, хто захоче урізноманітнити свій гардероб, але не хоче одягати занадто яскраве вбрання.

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Світові бренди пропонують створювати монохромні образи з небесно-блакитним відтінком. Обирайте для себе на теплий сезон костюм, який складається з жакета чи штанів чи з жилетки і спідниці плісе.

Prada запропонували звернути увагу на блакитну сукню до коліна з напівпрозорої тканини. Загалом блакитний добре поєднується з кремовим, білим, чорним та синім кольором.

Блакитний навіть дозволяє експериментувати з різними фактурами: обирайте для себе шкіряні спідниці, обтислі лонгсліви чи блакитний денім. Найкраще, якщо ви будете відтінок доповнювати такими ж спокійними тонами. Якщо ж хочете додати родзинки, запроваджуйте в образ червоний чи помаранчевий колір у вигляді сумки чи взуття.



Красиві образи з блакитним кольором / Фото Elle



Актуальні образи з блакитним кольором / Фото Elle



Стильні образи з блакитним кольором / Фото Elle



Модні образи з блакитним кольором / Фото Elle



Красиві образи з блакитним кольором / Фото Elle

У мережі ви зможете знайти безліч образів з модних показів або ж звернутися до аутфітів модних інфлюенсерів, які на своєму прикладі показують, з чим саме можна носити блакитний відтінок та які кольори йому найкраще пасують.