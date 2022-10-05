Біні, панама і балаклава: актуальні головні убори на зиму 2022/23
Взимку жоден образ не обходиться без головного убору. В холодну пору шапка або панама є одним із головних елементів гардеробу разом з верхнім одягом і теплим взуттям.
Головний убір взимку потрібен нам, аби захистити голову, вуха та волосся від різких перепадів температур. Шапки відіграють головну роль у морозяну погоду. Зараз окрім захисту, головні убори слугують цікавим доповненням до наших образів, допомагаючи проявити індивідуальність.
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Окрім звичної для нас шапки та панами цієї зими в моду увійде балаклава. Такий головний убір для нас ще є досить незвичним, втім його активно вже починають носити зірки стрітстайлу.
- Шапка біні
Шапка біні – найулюбленіша та найпопулярніша модель серед молоді. Такою шапкою можна довершувати не лише спортивні, кежуальні, але й вишукані образи.
Щоб виглядати стильно – відмовтеся від шапок з різноманітними паєтками та блискітками, оберіть однотонну модель, яку буде легко поєднати з верхнім одягом. Ці шапки досить зручні у використанні, тому на сезон можете придбати кілька одиниць.
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram
- Панама
Останнім часом панами стали такими ж затребуваними, як і шапки. Стильні вироби з овчини чудово доповнюють пухнасті шубки або дублянки. Емілі Ратажковскі взимку одягала габаритні панами леопардового та класичних кольорів. Колекцію звичайних мінімалістичних панам можете пригледіти у шведської моделі Ельзи Госк.
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram
- Балаклави
Балаклава має всі шанси стати головним убором зими. Скандинавська інфлюенсерка Каролін Бломст вписала голубу балаклаву до темно-коричневого зимового пальта.
Актуальні головні убори на зиму 2022/23 / Фото з Instagram