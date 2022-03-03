"Біля мого будинку падали снаряди": головний редактор Vogue UA покинув Україну

Головний редактор українського Vogue зізнався у своєму інстаграмі, що покинув Україну. Також він написав розгорнуте звернення до своїх друзів та знахомих з Росії.

У грудні 2018 року Філіп Власов став головним редактором українського глянцю Vogue. Впродовж кількох років він відповідав за модне видання, втім останній тиждень кардинально все змінив, тож він вирішив більше не залишатися в Україні.

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У своєму інстагармі Філіп Власов написав звернення до своїх друзів, знайомих та підписників з Росії. Він зазначив, що народився в Україні, у Севастополі, але має громадянство Російської Федерації. За 7 років життя в Україні він був тут вільним та щасливим, як ніде.

"Це право на щастя у мене та мільйонів інших людей, українців та іноземців, які проживали в Україні, відібрала держава, чиїм громадянином я є. Мене тут ні в чому не ущемляли, поважали та любили, і я вільно говорив російською мовою у будь-якій частині країни. Коли біля мого будинку в Києві почали падати російські снаряди, мені довелося тікати. І в цьому мені допомогли мої українські друзі – вони вивезли мене своїм авто. А нам, у свою чергу, допомогли молдовани, румуни, угорці та поляки", – написав Філіп Власов.

Він наголосив для росіян, які думають, що варто просто перечекати і все закінчиться – що це не так, адже українці стоятимуть на смерть за свою Батьківщину.

"По дорозі в Західну Європу я по всій країні спостерігав безліч мирних жителів, що копають траншеї. Це не закінчиться швидко. Можливо, і ніколи на нашому віці. Це безглузде та нелюдське кровопролиття потрібно зупинити. Будь ласка, не залишайтеся осторонь", – заявив головний редактор українського Vogue.



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