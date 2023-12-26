З чим носити білу сорочку взимку: найкращі рекомендації

Біла сорочка – річ в нашому гардеробі на всі випадки життя. Вона доволі функціональна, адже її можна поєднати з будь-якими речима та одягнути на всі випадки життя. У період різдвяно-новорічних свят розповідаємо, з чим одягнути білу сорочку, щоб виглядати в ній святково та водночас базово й комфортно.

Сорочка білого кольору – це вічна класика, яка завжди буде актуальною, пише 24 Канал. Вона завжди може вважатися трендовою річчю, адже це базовий елемент гардероба, який ми можемо носити в будь-яку пору року.

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Раніше біла сорочка асоціювалася виключно з офісним дрес-кодом, втім зараз вона вже стала звичайною річчю, яку ми можемо носити навіть в будні дні. Окрім того, біла сорочка досі залишається найкращим варіантом для формальних виходів.

Щоб не відставати від моди, вам достатньо буде придбати сорочку розміру оверсайз. Її виз можете носити соло або ж з майкою чи водолазкою під низом. Це вбрання комфортне, просте та вільне, тому гарно поєднується з будь-якими іншими елементами гардероба.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Усі образи з білою сорочкою доволі прості в стилізаці, тож вам не доведеться витрачати на це багато часу.

Сорочка + джинси

Це один із найпростіших образів. Вам варто всього лише одягнути білу сорочку защіпнувши її на ґудзики або разом із лонгслівом та доповнити будь-яким фасоном та кольором джинсів.



Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка + штани

Обирайте на зиму до білої сорочки шкіряні утеплені штани або ж штани палаццо. Цей образ можна доповнити класичними черевиками челсі або ж одягнути взуття на підборах.



Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка + спідниця

Взимку доповнюйте сорочку твідовою, шкіряною спідницею або ж обирайте стильні спідниці довжини міді з деніму чи костюної тканини. Будь-який з цих варіантів буде виглядати стильно та красиво.



Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest



Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest

Сорочка + жакет

Чудово з білою сорочкою поєднується жакет. Тому ви можете одягнути не лише блейзер але й цілий штанний костюм. Ця стилізація підійде не лише для офісних буднів але й для будь-якого іншого свята.

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Модні образи з білою сорочкою / Фото Pinterest