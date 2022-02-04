Белла Хадід позувала у рожевій ванній та прикрила оголені груди мушлями: зваблива фотосесія

25-річна американська модель Белла Хадід не соромиться оголюватися задля фотосесій чи модних показів. Знаменитість показала у своєму інстаграмі результати нещодавньої зйомки, на якій вона позувала з оголеними грудьми.

Белла Хадід – одна з найвідвертіших моделей сучасності. Красуня не соромиться демонструвати оголене тіло та позувати перед камерою у сексуальних позах.

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Нещодавно модель знялася для бренду Self-Portrait. Вона стала головною героїнею рекламної кампанії. Белла приміряла на собі образи з колекції весна – літо 2022. Знаменита манекенниця позувала для британського фотографа Гарлі Вейра.

Модель приміряла на собі твідовий червоно-білий блейзер та асиметричну спідницю на високій посадці. Під низ зірка подіумів не одягала нічого, а оголені груди прикрила мушлями. Її образ доповнював високий хвіст та бордова помада на губах.



Сексуальна зйомка Белли Хадід / Фото з інстаграму

До ще одного спокусливого кадру Белла вдалася лежачи у рожевій ванній зі стінами та рушниками в тон. Красуня одягнула молочну драпіровану сукню, позуючи в червоних босоніжках у воді.



Сексуальна зйомка Белли Хадід / Фото з інстаграму

Також модель одягнула коричневу максі-сукню, презентуючи її на сірих оксамитових кріслах у вікторіанському стилі на тлі картини в морі.



Сексуальна зйомка Белли Хадід / Фото з інстаграму

Зйомки відбулася й у вечірній час. У рожевій сукні з вирізами Белла Хадід позувала на зеленій траві, а згодом приміряла червону сукню, яку поєднала з салатовими штанами.



Сексуальна зйомка Белли Хадід / Фото з інстаграму