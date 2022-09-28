Белла Хадід демонструє трендові джинси осені: бездоганний вихід

26-річна американська модель Белла Хадід нещодавно потрапила під приціл папараці в дуже соковитому аутфіті. Манекенниця одягнула стильні джинси та розкішний топ на довгий рукав.

Модель Белла Хадід любить оголювати свою струнку талію, пише 24 канал. Зірка подіумів носить відкрите вбрання не лише влітку, але й в холодну пору року.

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Так, перебуваючи у Лондоні на Тижні моди знаменитість з’явилася в стильному аутфіті. Белла, яка лише кілька днів тому зробила десятки показів у Мілані, обрала для себе розслаблений, але дуже ефектний образ.

Американка приміряла на собі бежевий кроп-топ на довгий рукав незвичайного крою з переплетенням на шиї. Доповнювали її look ніжно-блакитні широкі джинси на низькій посадці, які вдало сіли по її фігури та підкреслили витончену талію.

Белла Хадід не забула про аксесуари та довершила образ чорним поясом, нейлоновою сумкою на плечі та коричневими окулярами. Розкішності аутфіту додавали чорні чоботи на підборах та розпущене волосся. Модель зробила ніжний макіяж з акцентом на коричневих губах.



Розкішний вихід Белли Хадід / Фото з Instagram