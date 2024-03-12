Базовий гардероб на весну, який покращить ваші образи: який одяг треба купити

Весна – улюблена пора року багатьох модниць. Часом погода буває мінливою, втім дощ та сірі хмари швидко конвертуються в сонячне тепло, тож в цей час так і хочеться вигуляти улюблені речі. Про тренди ми вже розповідали багато, тому спробуємо дізнатися список речей, які входять до базового гардероба.

Добірка речей може різнитися залежно від вашого стилю та постійно адаптовуватися під ваші смаки, тому тут немає одного правильного списку покупок для всіх. Та в будь-якому випадку попри трендові новинки, не слід забувати про універсальні та класичні речі, які формують ваш гардероб.

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У модних колах деякі речі люблять називати вічними, адже вони потрібні всім кожного сезону. Деякі з них розглянемо в матеріалі.

Тренч

Цей верхній одяг підійде для будь-якої весняної погоди – сонця чи дощу. Тренч є ідеальним одягом для помірної погоди. Якщо хочете зробити ставку на універсальність – обирайте колір та фасон, який буде однаково вдало виглядати з сукнею міді, джинсами та футболкою.

Сорочка на ґудзиках

Образ з сорочкою – це завжди гарна ідея, незалежно від того з чим ви її стилізуєте – з базовими джинсами чи красивими штанами палаццо. Та й взагалі, можливості стилізації сорочки з будь-яким низом необмежені. Навесні краще робити ставку на світлі кольори.

Трикотажний светр

Усі теплі зимові речі вже можна ховати, однак кілька трикотажних светрів у вас має залишитися. Весна не завжди є теплою, тому на випадок похмурої та холодної погоди ви маєте мати вбрання, в якому вам буде не холодно. Светр досить простий в стилізуванні, тож базові образи з ним можна створити досить легко.

Білі штани

Окрім базових блакитних джинсів та класичних чорних штанів, радимо додати до своїх гардеробів штани білого кольору. Навесні вони додадуть вашим образам святковості та легкості.

Індивідуальний комплект

Цю позицію варто додавати у свій гардероб згідно з власними вподобаннями. Тепер все частіше стилісти кажуть, що базовий гардероб має сучасний погляд на речі, тож якийсь один індивідуальний комплект підійде не всім.

До прикладу, для когось буде доречним придбати жилетку та костюмну спідницю, для когось просто штанний костюм, а комусь шкіряний топ та спідницю міді.

Шовкова спідниця

Ця легка спідниця добре поєднається з простим верхом – базовою футболкою, майкою та сорочкою. Якщо ви ще не встигли придбати цю річ, то радимо це неодмінно зробити.

Мері Джейн

Сучасний базовий гардероб, який формується на основі кількох останніх сезонів, не може обійтися без взуття Мері Джейн. Обирайте для себе балетки чи туфлі на підборах.

Окрім цих позицій, до вашого гардероба ще має увійти пальто, легенька стьобана куртка, жакет, білі кросівки, маленька чорна сумка та звісно ж, джинси, штани, базові кольори футболок та лонгслівів. З аксесуарів – це класичний годинник та мінімалістичні прикраси, які підійдуть під будь-який образ.