5 базових речей на літо, які вам варто мати у своєму гардеробі

Стильне і практичне вбрання у своєму гардеробі повинна мати кожна дівчина. Щоб легко створювати цікаві образи кожного дня, вам варто додати у свій гардероб базові речі.

Якщо ви не любите піддаватися мікротенденціям, які швидкоплинні та здатні через зовсім короткий час змінитися на інші елементи гардероба, тоді варто заповнити свої шафи базовим вбранням, пише 24 Канал.

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Ці елементи гардероба будуть актуальні до кінця літа, тож сміливо робіть ставку саме на базу, а щоб надихнутися цікавими образами, радимо вам придивитися до того, що обирають цього літа модні інфлюенсери.

Солом’яна сумка

Така сумка здобує найбільшу популярність саме влітку. Вона найкраще пасує в парі з літнім вбранням та додає пляжної естетики вашим образам. Солом’яна сумка робить аутфіт ефектнішим, тому не проґавте можливості довершити цим аксесуаром свій look.

Сукня-комбінація

Атласні однотонні сукні на бретельках не виходять з моди та є незмінними нашим вибором серед всіх суконь в літню пору. Рекомендуємо їх носити з сандалями, балетками та сорочками оверсайз.

Базова футболка

Важко собі уявити ідеальний образ без базової футболки в білому, молочному та чорному кольорі. Для бездоганного аутфіту спробуйте поєднувати футболку в тон зі штанами, створюючи монохромний look, який завжди виглядає дуже ефектно.

Сорочка у смужку

У моду цього сезону вриваються сорочки у смужку. Їх вже активно почали носити фешіоністи, довершуючи сорочкою джинси, штани та шорти. Взуття обирайте будь-яке – від кросівок до сандалів та балеток.

Топ-бандо

Також цього літа в моді топ-бандо, який доволі простий у стилізаці. Ця річ стане вашим вірним супутником у спекотний день. Топ-бандо підходить для пляжних та міських образів.