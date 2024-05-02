Без яких базових речей нам не обійтися весною: найкраща добірка

Тренди з’являються та минають, але позачасовими залишаються базові речі. З ними ви зможете скласти безліч стильних та цікавих образів незалежно від пори року.

Щоб зрозуміти, як виглядає сучасний базовий гардероб, важливо лише звернути увагу на те, що носять модні інфлюенсери, пише Fashion 24. Попри те, що вони люблять останні новинки, їхні образи все одно не обходяться без класичних елементів гардероба.

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Представлені речі в нашій добірці підійдуть не лише на весняний чи літній період, але й на осінь. В кожну пору року вони матимуть цікавий та особливий вигляд.

Чорний жакет

Блейзер в чорному кольорі повинна мати у своєму гардеробі кожна дівчина. Ця річ добре стилізується з будь-яким вбранням, тому поєднуйте його зі штанами, джинсами, спідницями та всіма можливими варіантами взуття – від босоніжок до підборів на кросівках.

Шовкова спідниця

Спідниця з шовку є мастхевом весняного сезону. Носіть її з базовими футболками та майками та поєднуйте з сорочками, кардиганами чи джинсовими куртками.

Штани палаццо

Такі штани вже кілька сезонів не виходять з моди та мають чудовий вигляд з обтислим верхом – майками чи корсетами. Щоб створити кежуальний аутфіт – поєднуйте з розслабленими футболками в поєднанні з кедами.

Бейсболка

Кепка здатна цікаво вдосконалити образ. Влітку вона необхідна, оскільки захищає волосся від сонячного проміння. Обирайте ту кепку, яка пасуватиме кольором до волосся та гармонійно підійде до вашого вбрання.

Чорна сумка

Сумка в базовому чорному кольорі ніколи не вийде з моди. Такий аксесуар буде актуальним завжди, тому додайте у свій гардероб сумку, яка доповнить ваші щоденні та святкові образи.

Обираючи базові елементи гардероба, орієнтуйтеся на свій стиль. Якщо ви не любите шовкові спідниці чи знаєте, що вони вам просто не пасуватимуть – тоді робіть ставку на костюмну тканину чи денім. У випадку з бейсболкою – замініть на панаму, яка також є актуальною тривалий час.