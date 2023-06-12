У моду вриваються балетки "балерини Софії": як вони виглядають

Цього року асортимент взуття просто-таки вражає. Спочатку модниці обожнювали балетки Мері Джейн, а зараз в моду вриваються балетки, які нагадують пуанти балерини.

Ймовірно, ці балетки у модних інфлюенсерів стануть улюбленими до кінця літнього сезону, пише 24 Канал. Виглядають вони досить мило та витончено.

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Взуття створив французький бренд Repetto, який багато років спеціалізується на танцювальному взутті, а також – на балетках. Тепер бренд почав користуватися шаленою популярністю у всьому світі, оскільки інфлюенсери почали використовувати балетки-пуанти у своїх образах.

Модель з атласними стрічками називається "Sophia ballerina's". Балетки представлені аж у 13 кольорах. Ціна таких чарівних балеток варіюється від 225 до 300 євро залежно від обраної моделі.

Балетки Sophia "Sophia ballerina's" — це культова модель Maison Repetto. Так звані пуанти балерини в міському стилі з атласною стрічкою приносять нотки класичного танцю в місті, стврюючи граційний та неповторний образ.

Що відомо про бренд Repetto

Repetto – це французька компанія з виробництва балетного взуття. Бренд був заснований у 1947 році Роуз Репетто після того, як її син, хореограф Ролан Петі, приходив додому із занять і скаржився на біль у ногах. Repetto постачає балетки для Національної опери Парижа та багатьох інших відомих французьких балетних труп.



Балетки у стилі пуантів – тренд літа 2023 / Фото з Instagram



Балетки у стилі пуантів – тренд літа 2023 / Фото з Instagram



Балетки у стилі пуантів – тренд літа 2023 / Фото з Instagram



Балетки у стилі пуантів – тренд літа 2023 / Фото з Instagram



Балетки у стилі пуантів – тренд літа 2023 / Фото з Instagram



Балетки у стилі пуантів – тренд літа 2023 / Фото з Instagram