Які атласні костюми в моді цієї весни: найкраща добірка

Атласні костюми – це не новинка в модній індустрії, втім на певний період ми все ж таки про них забули. В хід пішли маскулінні жакети зі штанами палаццо, втім атласні костюми знову повертаються на модну арену.

Якщо ви прихильниця мінімалізму, то точно зможете оцінити стильні та елегантні костюми з атласу. У них відсутні декоративні деталі, вони простого крою, а головний фокус спрямований на саму тканину.

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Модні бренди почали возвеличувати атласний матеріал, який подекуди виглядає навіть краще, ніж трендові принти.

У весняно-літніх лінійках бренду з’явилася розкішна чорно-біла класика. Костюми з білого та чорного кольору завжди будуть актуальними. Основою колекцій стали об’ємні жакети та штани палаццо. Костюми доповнили мінімалістичні сумки та туфлі з гострим мисом, які найкраще підкреслюють ошатність вбрання.

Зверніть цієї весни увагу на костюми пастельної гами, а прихильниці яскравого кольору, можуть сміливо вибирати костюми соковитих кольорів. Якщо до атласного штанного костюму ви підберете взуття в тон, то візуально вам вийде видовжити ноги та додати собі кілька сантиментів зросту.

Мода цьогоріч стрімко рухається в бік жіночих аутфітів, тож придивіться до найелегантніших образів серед костюмів, які зможуть вдало поповнити ваш гардероб.



Атласні костюми – тренд весни / Фото з Vogue



Атласні костюми – тренд весни / Фото з Vogue



Атласні костюми – тренд весни / Фото з Vogue



Атласні костюми – тренд весни / Фото з Vogue



Атласні костюми – тренд весни / Фото з Vogue