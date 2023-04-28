Антитрендовий одяг 2023: викиньте і забудьте про нього

У новій серії антитрендових речей хочемо розповісти про вбрання, яке вже давно вийшло з моди та може зіпсувати ваш образ.

Якби ви стильно не виглядали, ваш аутфіт вмить може зіпсувати одна антитрендова річ, яка вже давно неактуальна, пише 24 канал. Окрім того, одягаючи зовсім неактуальне вбрання, ви наражаєте себе на критику про поганий смак.

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Радимо вам перебрати свій гардероб та відмовитися від речей, які зараз ніхто вже не носить.

Штани в горошок

Такими штанами не варто доповнювати свої образи. Горошок був актуальний певний час, але зараз пік його популярності згас, тож якщо не хочете виглядати безглуздо – краще приміряйте однотонні штани.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Короткі чоботи

Вкорочені чоботи, довжина яких сягає щиколотки на нозі, вже точно віджили своє та є абсолютним антитрендом. Від таких чобіт однозначно відмовляйтеся та зробіть краще ставку на вкорочені козаки.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Червоні туфлі

Яскраво-червоні туфлі та ще й лаковані привертають дуже багато уваги до образу та автоматично здешевлюють його. Не варто одягати таке взуття, якщо не хочете мати смішний вигляд. Натомість доповніть образ класичними туфлями-човниками в чорному кольорі зі шкіри чи замшу.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest