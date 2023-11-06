Не вдягайте це у 2023 році: антитрендові речі, які давно вийшли з моди

Вбрання грає важливу роль у формуванні нашого образу, тому важливо не додавати до базового вбрання антитрендову річ, яка вийшла з моди.

Щоб не мати старомодний вигляд, спробуйте відмовитися від вбрання, яке вже давно не є актуальним, пише 24 Канал. Мода постійно змінюється та рухається вперед, тож постарайтеся викреслити зі свого гардероба вбрання, яке навіяне несмаком.

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Штани в клітинку

Якщо клітинка популярна цього року – то лише на пальтах, однак від дивакуватих штанів у клітину, особливо, якщо це чорно-білий варіант, треба обов’язково відмовитися. Постарайтеся не здешевлювати образ завдяки таким штанам та краще оберіть базові палаццо.



Антитрендове вбрання 2023 / Фото Pinterest

Джинси-вареники

Такі джинси були модним дуже короткий період часу. Звичайні базові джинси їх витіснили, оскільки вони не є доволі практичними. Тим паче принт тай-дай вже не в моді, тож від джинсів-вареників також варто відмовитися.



Антитрендове вбрання 2023 / Фото Pinterest

Жакет зі стразами

Стрази на жакетах були в моді дуже давно. Зараз це вже забутий тренд, який лише зіпсує ваш образ. Якщо хочете виглядати сучасно – одягніть однотонний жакет оверсайз чи приталений, але аж ніяк не зі стразами, які лише додадуть жакетові старомодності.



Антитрендове вбрання 2023 / Фото Pinterest