Антитрендові штани 2023: не одягайте їх цієї весни

Здавалось би, ми всі вже в курсі трендових речей, втім дехто вважає, що нічого страшного не станеться, якщо доповнити образ улюбленими штанами – тими, що стоять у нашій шафі вже кілька років. Та варто зазначити, що таким чином ви допускаєтеся великої помилки, адже повністю псуєте всій образ.

Штани палаццо завоювали наше серденько раз і назавжди, пише 24 канал. Вони тримаються в трендах вже кілька сезонів та досі залишаються актуальними. З ними ви можете створювати різноманітні образи – з блузами, жакетами, футболками, кросівками чи туфлями.

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Якщо у вашому гардеробі є модні штани – вітаємо вас, ви точно цікавитеся модою та в курсі всіх популярних речей, однак, якщо не хочете одного разу зіпсувати свій образ, то озбройтеся списком антитрендових штанів, які зараз вже неактуальні.

Штани скіні

Розмов про штани чи джинси скіні вже було безліч, втім є певна категорія дівчат, які все одно не можуть від них відмовитися. Вони не входять в категорію речей, які спотворять ваш образ, але модними ви з ними точно не станете. Краще оберіть для себе звичайні однотонні штани на резинці чи з поясом, які не будуть щільно прилягати до ноги.



Антитрендові штани весни 2023 / Фото з Pinterest

Штани із завищеною талією

Кілька сезонів тому у fashion-середовищі з’явився мікротренд, який пробув на модній арені досить короткий період. Мова йде про штани із завищеною талією та широким поясом. Вони вже зараз неактуальні, тому краще відкладіть їх далеко в ящик.



Антитрендові штани весни 2023 / Фото з Pinterest

Кюлоти

Як ви вже могли помітити, зараз в моді штани, довжина яких сягає ледь не до землі та вільно спадає по нозі. Так от, від штанів-кюлотів, довжиною до середини гомілки краще відмовитися, бо вони не лише не в тренді, але й візуально псують фігуру та вкорочують зріст.



Антитрендові штани весни 2023 / Фото з Pinterest

Капрі

Це ж стосується і штанів капрів довжиною до середини гомілки, але вже приталенішого крою. Вони були на піку популярності в нульових, але зараз вважаються застарілими.



Антитрендові штани весни 2023 / Фото з Pinterest

Штани з принтом

Якби ви не хотіли виокремити свій стиль принтованими штанами, краще відмовтеся від штанів з квітковим чи анімалістичним принтом. Вони виглядають старомодно, тому краще віддати перевагу однотонним моделям.



Антитрендові штани весни 2023 / Фото з Pinterest