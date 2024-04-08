Зіпсують весь образ: 3 пари літнього взуття, які позбавлені смаку

Весна цього року тішить нас своїм теплом, тож невдовзі ми перейдемо до літнього взуття – балеток, босоніжок чи сандалів. Готуючись до легких та відкритих образів, радимо вам перебрати свій гардероб та перевірити, чи немає часом у вас взуття, яке вже давно вийшло з моди.

Є кілька пар літнього взуття, яке здатне зробити ваш образ антитрендовим, пише Fashion 24. Через те, що це взуття вже давно не в моді, воно не лише позбавлене смаку, але й додасть аутфіту старомодного вигляду.

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Антитрендове взуття на літо

У кожної дівчини є взуття, яке вона любить через те, що в ньому комфортно, та й здається, що воно під все підходить. Та попри все, від нього треба відмовитися, якщо його фасон застарілий, бо інакше воно сильно зіпсує ваш образ.

Ми зібрали кілька варіантів літнього взуття, яке вже тривалий час вважається антитрендовим. Дівчата, які добре розбираються в моді, стараються оминати його та навіть не звертати уваги на знижки.

Сандалі-в’єтнамки

Такі сандалі були модними дуже давно. Зараз їх стараються оминати у своєму гардеробі та більше не одягати. По-перше, вже давно зникла мода на такий фасон сандалів, а по-друге, тонка підошва вважається неактуальною. Модниці все частіше обирають для себе вищу платформу з багатьома ремінцями.



Сандалі-в'єтнамки є антитрендовим взуттям / Фото Pinterest

Сандалі на низькій підошві

Взуття ніби для школярів теж вже давно не є трендовими. Колись такі носили всі, але зараз це зовсім недоречно. Що найцікавіше, такі сандалі досі є в продажі, тому постарайтеся оминати їх увагою, навіть якщо їх можна придбати за невисоку ціну.



Сандалі на низькій підошві є антитрендовим взуттям / Фото Pinterest

Еспадрильї

На таке літнє взуття був справжнісінький бум десь 10 років тому. Зараз вони ще можуть зустрічатися в деяких образах, але все одно не рекомендуємо робити ставку на такий фасон. Краще придбайте для себе балетки в сіточку чи Мері Джейн з ремінцем, які досі залишаються в трендах та є в гардеробі всіх інфлюенсерів.



Еспадрильї є антитрендовим взуттям / Фото Pinterest

Обираючи для себе взуття на літній сезон, завжди звертайте увагу на те, що актуальною є та модель, яку ви будете носити кілька місяців. Взуття грає таку ж важливу роль в аутфіті, як і вбрання, тому важливо враховувати всі сезонні тенденції, аби не зіпсувати всі старання.