Не вдягайте ці колготки: головні антитренди 2024 року

Ви вже напевно зрозуміли, що колготки цього року вже повсюди – і в модних статтях, і в образах знаменитостей. Кольорові колготки чи з цікавими деталями зайняли ледь не лідируючі позиції у світі моди, тому варто зрозуміти, які вироби серед всього різноманіття є антитрендовими.

Починаючи від осені колготки стали дуже затребуваними, пише 24 Канал. Спочатку модні видання розповідали нам про базові чорні колготки, які завжди будуть актуальними. Згодом з’явялися матеріали про тілесні колготки, які вже не вважаються моветоном, а потім ми всі побачили шалений бум на колготки червоного кольору.

До теми Суцільний несмак: антитрендове взуття зими, яке ніхто не носить

Та лише цим не обійшлося. У моді також колготки з бантиками та всілякі інші різноманітні моделі. Щоб ви не заплуталися в тому, що є стильним, а що ні, розповідаємо про антитрендові колготки, яких точно немає бути у вашому гардеробі.

Квіткова вишивка

Не варто доповнювати свої образи з набитими квітковими візерунками. Ці колготки переберуть всю увагу на себе та ще й підкреслять вашу необізнаність в моді, адже це доволі застарілий фасон.

Блискучі колготки

Постарайтеся оминати колготки чорного чи тілесного кольору, які дуже блистять та переливаються. Вони не мають нічого спільного з модою й тенденціями. Робіть ставку на матові вироби, які лише будуть підкреслювати ваші стрункі ноги. Блискучі колготки візуально зроблять їх ще більшими.

Кислотні відтінки

Будь-які кислотні відтінки чи то на одязі, чи на колготках у 2024 році вважається антитрендом. Якщо хочете придбати кольорові колготки, робіть ставку на червоний колір, а от від разючих рожевих капронок треба відмовитися.