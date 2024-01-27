Про них треба забути: антитрендові речі, які вийшли з моди

Наше вбрання повинно відображати індивідуальність та підкреслювати відчуття стилю. Якщо не слідкувати за модою та одягати антитрендові речі, то ви автоматично отримаєте старомодний вигляд. Такий одяг не дасть вам самовпевненості в собі, а лише відчуття пригнічення.

Саме тому так важливо відмовлятися від речей, які вийшли з моди, адже вони лише псують наш образ, пише 24 Канал. Кожного сезону дизайнери презентують нові колекції одягу, тому дивно носити застарілі тренди, які були популярними кілька років тому.

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Навчіться легко відпускати зі свого життя речі. Таким чином ви не лише отримаєте в шафі більше місця, але й зможете актуалізувати гардероб згідно сезонних тенденцій.

Радимо відмовитися від певних речей, які вже вийшли з моди та не зможуть доповнити ваш образ.

Жилетка в’язана

Така жилетка була модню кілька років тому, але потім мода на неї різко згасла. Не радимо використовувати в’язані жилетки у своїх образах, особливо яскравих кольорів. Краще оберіть для себе як додатковий шар – кардиган.



Антитрендові речі, які вже не в моді / Фото Pinterest

Капронові колготи з надписами

Цього року в моді яскраві колготки, з мереживом чи бантиками, але точно варто забути про вироби з надписами. Вони були актуальними короткий період кілька років тому та вже давно перестали бути модними.



Антитрендові речі, які вже не в моді / Фото Pinterest

Вкорочений пуховик

Короткі куртки дуже непрактичні, а якщо на вулиці мінусова температура – ви навіть не зможете їх одягнути. Не варто робити капіталовкладення у такі куртки, краще обрати базовий пуховик, яким зможете прикрити будь-який светр та буде доречно виглядати під джинси, штани чи лосини.



Антитрендові речі, які вже не в моді / Фото Pinterest