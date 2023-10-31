Безнадійно вийшли з моди: головні антитренди, яких варто позбутися у своєму гардеробі

Для того, щоб не мати безглуздого вигляду, постарайтеся якнайшвидше позбутися від кількох антитрендових речей, які можуть вам митттєво зіпсувати образ.

Деякі речі вже не просто перестали бути трендовими, але й вважаються старомодними, пише 24 Канал. Радимо перед початком зимового сезону зробити у шафі ревізію та викинути речі, які вже давно вважаються неактуальними.

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Total pink

Монохромні образи залишаються актуальними, але не варто використовувати рожевий колір. Мода на barbiecore вже минула, тож не застосову йте рожевий у свої осінні аутфіти. Краще зробіть ставку на чорний, коричневий чи сірий колір.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pexels

Поясні сумки

Сумки на поясі, які стрітстайл-зірки носили поверх жакетів та верхнього одягу, вже давно перестали бути модними. Такі сумки можна вважати антитрендом, тож краще обрати базову чорну сумку з ручками або з ланцюжками на плечі.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pexels

Плаття жакет

Така сукня трималася на модному Олімпі кілька років тому, однак мода на неї швидко минула. Зараз чимало модниць вважають цю сукню антитрендовою, тож краще обирати іншу сукню.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pexels

Штанина заправлена в чоботи

Кілька років тому провідні модниці вдавалися до стилізації широких штанів з чоботами. Зараз такі аутфіти майже не спостерігаються. Під чоботи найчастіше одягають лосини чи обтислі штани у стилі скінні. А от від образу з широкою штаниною варто позбутися.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pexels