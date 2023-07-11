Мають дешевий вигляд: стилістка назвала головні антитренди літа

Не всі дівчата люблять слідкувати за модою та часто одягають те, що є у їхньому гардеробі. Однак деякі речі вже давно вийшли з моди та мають дешевий вигляд. Їх треба обов’язково позбутися у своєму гардеробі.

Таке вбрання ще досі можна купити, але не варто цього робити, якщо не хочете виглядати безглуздо. Існує безліч модних альтернатив, які ви можете обрати замість антитрендових речей.

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Мінішорти з деніму

Це шорти з 2000-х років, і хоч мода нульових повернулася, цю річ гардеробу обов’язково варто прибрати зі свого гардероба. Такі шорти стискають бедра, створюють зайві складки і виділяють недоліки.

Замість цього вибирайте шорти, які вільно сідають та створюють простір між бедрами та штанинами. Таким чином ваші ноги виглядатимуть стрункішими, а вам буде комфортніше.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest



Стильна альтернатива на 2023 рік / Фото з Pinterest

Футболка з мереживом

Такі футболки вже давно не є актуальними та здатні швидко здешевити ваш образ. Краще обирайте вбрання у техніці кроше.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest



Стильна альтернатива на 2023 рік / Фото з Pinterest

Ромпер

Ця річ була актуальною 10 років тому. Замість нього оберіть стильний та зручний комплект з шортами та сорочкою. Вони легкі, стильні та актуальні. Окрім того, вони функціональні, адже їх можна носити як окремо, так і разом.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest



Стильна альтернатива на 2023 рік / Фото з Pinterest

Блуза з поліестру

Такі блузи – справжній жах для нашої шкіри та тіла. Обирайте легкі, літні матеріали, такі як льон, жата бавовна або шовк. Саме ці матеріали "дихають", тіло не пріє. До того ж вони додадуть розкішну нотку вашому образу.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest



Стильна альтернатива на 2023 рік / Фото з Pinterest

Мініспідниця "резинка"

Це ще один антитренд з двохтисячних. Якщо вже хочете обрати мініспідницю, тоді обирайте A-силуету або прямого крою. Вони зручні, актуальні та носибельні в реальному житті.



Антитренди літа 2023 / Фото з Pinterest



Стильна альтернатива на 2023 рік / Фото з Pinterest