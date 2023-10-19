Давно вийшли з моди: головні антитренди, про які треба забути

Мода постійно змінюється, тому важливо часом змінювати гардероб, щоб залишатися стильною. Аби ви не зіпсували застарілими речами свій образ, радимо дізнатися, яке ж вбрання вже давно вийшло з моди.

Одяг, який був модний кілька років тому, зараз може виглядати смішно та невдало, пише 24 Канал. Окрім того, він буде невдало поєднуватися з іншими елементами гардероба.

До теми 3 вороги стилю: яке вбрання може зіпсувати ваш образ

Джинси з розрізами

Ще не всі зрозуміли, що такі джинси кілька сезонів тому були мікротрендом. Спочатку джинси з розрізом на подолі були настільки модними, що їх у своєму гардеробі мала кожна фешіоніста, втім зараз мода на них пройшла, тому краще обирати базові моделі.

Якщо ж хочете одягнути трендові джинси, то робіть ставку на мішкуваті фасони, джинси карго чи кльош, які ще залишаються в моді.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest

Безрукавка

У 2020 році в’язана безрукавка спричинила у світі моди справжній фурор. Трикотажним жилетом свої образи доповнювали всі. Вони чудово комбінувалися з сорочками, блузами та водолазками, однак зараз ця річ вже вважається антитрендовою, а на її місце прийшла костюмна жилетка у стилі Old Money.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest

Порвані джинси

Ще одним вашим невдалим рішенням буде одягнути порвані джинси. Якщо джинси мають кілька незначних прорізів – вони ще не вважаються антитрендовими, однак великі дирки – це вже несмак. Краще викиньте такі джинси подалі, бо вони лише демонструють вашу необізнаність в трендах.



Антитренди осені 2023 / Фото Pinterest