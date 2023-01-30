Давно вийшли з моди: головні антитренди, про які варто забути

Сучасні дівчата навряд чи мають у своєму гардеробі цілу низку антитрендових речей, втім подекуди все ж таки зустрічається вбрання, яке повністю псує увесь образ, оскільки воно вже давно вийшло з моди.

І хоч мода змінюється, втім стиль в кожної людини залишається свій, пише 24 канал. У нашому гардеробі є всі шанси знайти річ, яку ми може й не часто носимо, втім таки не можемо її викинути, адже думаємо, що колись вона нам знадобиться.

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Стилісти радять прощатися з речима, термін придатності яких вже давно вийшов. Так, мода циклічна і, ймовірно, наші колись улюблені речі можуть повернутися знову на модні подіуми, однак вони пройдуть певну трансформацію, тож все одно не будуть виглядати одинаково з попереднім одягом.

Якщо ви хочете мати охайний вигляд і стильно виглядати, то радимо вам все ж таки відмовитися від трьох речей, які можуть зіпсувати ваш образ.

Джинси скінні

Стилісти вже кілька сезонів радять відмовитися від стилізації образів із джинсами скіні. Такі вироби вже давно не модні, тож вони не доповнять ваш вихід, а навпаки – зіпсують його.

Чим замінити: обирайте стильні лосини та легінси, шкіряні штани або ж базові джинси mom, які є найпопулярнішими моделями серед денімових виробів.

Тілесні капронки

Тілесні майже прозорі колготки не пасують до багатьох суконь чи спідниць. Їх не можна назвати абсолютним антитрендом, втім варто враховувати, що взимку такі колготи під верхній одяг і тепле взуття виглядають дивно.

Чим замінити: зробіть ставку на цупкі колготи 100 den, у яких вам буде комфортно. Саме колготи чорного кольору найкраще пасують в холодну пору року.

Плюшева шуба

Така мила і всіма нами улюблена плюшева шуба вже стає антитрендом зими. Модниці майже перестали її одягати, а натомість обирають шуби з овчини та приміряють трендові дублянки. Якщо не хочете, щоб такий верхній одяг зіпсував ваш образ, то віддайте перевагу іншим стильним зимовим речам.

Чим замінити: одягайте трендову шубу з овчини або ж цікаву кольорову модель, яка лише входить в тренди.