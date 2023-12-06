Від кінозірки до дизайнерки: Анджеліна Джолі вперше показала вбрання власного бренду

Знаменита акторка Анджеліна Джолі знялася у фотосесії для глянцю WSJ. Для зйомок вона обрала вбрання від власного бренду Atelier Jolie.

48-річна знаменитість знялася для груднево-січневого номера в чорно-білій фотосесії. Не так давно Анджеліна вирішила розширити свої горизонти та спробувати сили в дизайнерстві. Що цікаво, в інтерв’ю вона зізналася, що ніколи не була на показі моди.

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Кіноакторка заснувала бренд Atelier Jolie та вже показала перше вбрання під час фотосесії. Зараз вона працює над відкриттям магазину у Нью-Йорку. Анджеліна приміряла для фотосесії довгу сукню з прозорими вставками, намальовану вручну художником Чазом Гестом. Знаменитість також продемонструвала подовжений жакет, костюм та базову майку.

На інстаграм-сторінці бренду Atelier Jolie ще немає жодних фото вбрання, однак за сторінкою вже стежить понад 200 тисяч прихильників акторки. В інтерв’ю вона зізналась, що залучатиме до роботи біженців, щоб дати їм робочі місця.

На сайті бренду зазначено, що в Atelier Jolie можна відремонтувати або переробити старе вбрання, надавши йому новий вигляд. Мета бренду – відновити те, що підлягало викиданню, щоб створити одяг з особистим значенням.

Понад 100 мільйонів тонн текстильних відходів щороку потрапляє на звалища. Atelier Jolie було створено для вирішення цієї кризи.

Анджеліна Джолі у вбранні Atelier Jolie



Анджеліна Джолі у вбранні Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджеліна Джолі у вбранні Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджеліна Джолі у вбранні Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджеліна Джолі у вбранні Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджеліна Джолі у вбранні Atelier Jolie / Фото WSJ