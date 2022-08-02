У піжамному костюмі: Анджеліна Джолі продемонструвала стильний образ для прогулянок

Літні вечори вже прохолодні, тому для прогулянок потрібне тепліше вбрання, аніж для активного робочого дня. Акторку Анджеліну Джолі папараці сфотографували у піжамному костюмі, який чудово пасуватиме для атмосферних вечорів.

В об'єктиви папараці зірка потрапила з 18-річним сином Паксом в лондонському аеропорту Хітроу. Для перельоту Джолі обрала комфортний і водночас стильний образ.

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Стильний look Анджеліни Джолі

На фотографіях Джолі зображена в темно-коричневому шовковому костюмі піжамного стилю від Valentino, що складався з сорочки та штанів. Вартість такого вбрання складає 2800 доларів. Щоб образ був максимально комфортним для подорожі, кінозірка поєднала його з коричневими сандалями від Valentino Garavani вартістю 650 доларів.

На плечі в акторки була велика чорна стьобана сумка від YSL. Волосся вона вклала рівно та розпустила, на обличчя не наносила косметику, продемонструвавши натуральну вроду. Серед прикрас мала лаконічні сережки та підвіску. Розслаблений look довершили сонцезахисні окуляри-авіатори з золотою оправою.

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