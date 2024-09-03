Моделі з протезами: бренд Andreas Moskin розчулив показом нової колекції

Відомі українські дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус представили на Тижні моди нову колекцію натхненну естетикою бохо та українським поетичним кіно 60-70-х років, — кінокартиною "Білий птах з чорною ознакою" Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка.

Створюючи колекцію, дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус зверталися до тем ностальгії за втраченим та недооціненим, зустрічі свого та чужинського.

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Бренд Andreas Moskin представив нове бачення класичного чоловічого костюма, хоча цього разу була увага на чоловічих блузах та сорочках, що відсилають нас до естетики народного одягу.

Центральними елементами декору стали звичні для стилю бохо китиці, бахрома, поторочені краї та мереживо. Разом із пасмами з екошкіри ці рухомі елементи додавали образам динаміки та плавності.

Ми вирішили зробити льон основним матеріалом, щоб підкреслити природність та легкість наших образів. Разом із тим лляна тканина увиразнює рустикальне коріння української культури,

– розповів співзасновник бренду Андреас Білоус.

Дизайнери поєднали сучасні силуети з традиційними національними орнаментами. Так, мінімалістична вишивка на сорочках додала образам асиметричності. Бренд переосмислив і традиційні аксесуари, додаючи їм модної форми: капелюх-канотьє зі вставками з екошкіри та унікальний наплічник додали силуетам гостроти й асиметричності.

Рюкзак з екошкіри асоціюється з військовою перевіссю, неодмінно нагадуючи про нашу мілітарну дійсність. Своєю чергою капелюх натхненний традиційним українським головним убором – брилем,

– додав співзасновник бренду Андрій Моськін.

Зазначимо, що на подіумі вбрання представляли моделі навіть з протезами, які позували у вбранні з нової колекції.



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби



Колекція бренду Andreas Moskin / Фото з пресслужби

За кілька перших днів UFW свої колекції вже встигли продемонструвати бренди Gunia Project, KSENIASCHNAIDER та the COAT by Katya Silchenko. 1 вересня в Києві розпочався Ukrainian Fashion Week SS25, вперше після початку російського вторгнення.