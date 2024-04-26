Під ракетними атаками часто пригадую шкільну любов, – Андре Тан розповів про нову колекцію одягу

Дизайнер Андре Тан випустив лімітовану капсульну колекцію вбрання під назвою "Blooms" ("Цвітіння"). Дизайнер розповів, що на її створення його надихнули теплі ностальгічні спогади, а також невимовна краса українських жінок та квітів.

Нова колекція Нова колекція складається з суконь, штанів, жакетів, комбінезонів та тренчів. Що цікаво, кожна річ має своє квітуче ім’я: "квітка айстри", "камелія", "пристрасть", "перший поцілунок", "літній дощ" і так далі. Крім цього, для промокампанії була використана пара чоловіка та жінки, яка не приховує свого кохання.

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"Я дуже щасливий, що навіть по фото вдалось передати настрій та головне натхнення колекції: легку, розслаблену жінку, яку люблять і яка любить у відповідь. Я дійсно вважаю, що краса врятує світ", – додав дизайнер.

Андре Тан зазначив, що навіть попри війну ми продовжуємо жити й любити та ніякий ворог не забере це у нас. Не забере випускний в школі, прогулянку закоханих, які тримаються за руки та гуляють містом, наші традиції – народні та сучасно-побутові. За його словами, ми живемо далі: створюються сім’ї, люди збираються на хрестини та дні народження, а вінцем цього є українська жінка, якій він і співає дифірамби в новій колекції.

"Останнім часом мені під ракетними атаками думалось не про близьку загрозу смерті. Мій мозок почав діставати теплі спогади про перше кохання. Така собі шкільна любов. Ці епізоди та відчуття наклалися на спостереження за цвітінням квітів – і за тим, як одягаються наші прекрасні українські жінки. В результаті мене відвідало дуже сильне натхнення, яке і трансформувалось в нову колекцію "Blooms", – розповів дизайнер.

Представлені варіанти вбрання підійдуть для коктейльних вечірок, випускних вечорів або навіть весільних урочистостей. За словами Андре Тана, кожна річ з цієї колекції чудово сяде на будь-яку фігуру та додасть впевненості та чарівності.