Андре Тан назвав наймодніші речі 2022 року: ефектна добірка

Рік вже добігає кінця, тож модний дизайнер Андре Тан вирішив підбити підсумки та розповісти про найтрендовіші речі у 2022 році.

Український дизайнер Андре Тан зазначив, що fashion-індустрія запропонувала нам цього року багато трендів, тож вирішив виділити кілька, на його думку, найбільш значущих модних трендів.

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Штани карго

"Вільні штани у стилі мілітарі увірвалися в моду цього року – вони зручні, практичні та дуже ефектно виглядають через свою брутальність на жіночій фігурі. Вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали одними з базових речей гардероба багатьох", – написав Андре Тан.



Тренди 2022 року / Фото з Instagram Андре Тана

Total look

Монохромні образи знайшли безліч застосувань цього року як у повсякденному стилі, так і у вечірніх аутфітах – вони виглядають ефектно та лаконічно. Дизайнер зазначає, що монохромні образи – це не тільки про однотонні комбінації. Джинсовий та шкіряний total look є не менш актуальними трендами, до того ж вони будуть популярні й наступного року.



Тренди 2022 року / Фото з Instagram Андре Тана

Анімалістичні принти

"Тваринні принти – більше, ніж тренд, вони дійсно поза часом. Але все ж таки те, що тигр був символом цього року стало визначним фактором, і тваринні принти, а особливо леопардові, набули неабиякої популярності", – зазначив Андре Тан.

Тренди 2022 року / Фото з Instagram Андре Тана

Костюми вільного крою

"Цей тренд – фаворит багатьох. Цього року ми спостерігали метаморфози у жіночих костюмах зі штанами. Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними жакетами, стали трендовими моделі креативного крою – з асиметричними жакетами та незвичайними брюками. І, звичайно ж, тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими звабливими, надаючи витонченості та тендітності жіночому тілу", – додав дизайнер.



Тренди 2022 року / Фото з Instagram Андре Тана

Вирізи

Модна тенденція на вирізи чи cut-outs – це прояв жіночності. Цього року були на піку речі саме з незвичайними вирізами, які розташовувалися у незвичних місцях одягу, мали складну форму та виглядали оригінально.



Тренди 2022 року / Фото з Instagram Андре Тана