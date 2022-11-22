Андре Тан розповів, чим замінити антитрендові шапки на зиму 2022/23: важливі поради

Відомий український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів про трендові чоботи на зиму, а тепер показав прихильникам як виглядають модні шапки на зиму та навіть продемонстрував, від яких слід відмовитися.

Знаменитий дизайнер досить часто на своїй сторінці в інстаграмі ділиться з шанувальниками fashion-порадами. Андре Тан показав неактуальні моделі шапок та розповів, чим їх можна замінити, щоб виглядати стильно цієї зими.

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Неонові відтінки – базові відтінки

Неонові відтінки дуже складні, а тому швидко набридають. Замініть на шапки натуральних та базових тонів. Такі аксесуари залишаються актуальними кілька сезонів. Головне – мінімум прикрас та деталей.



Андре Тан показав антитрендові і трендові шапки на зиму / Фото з Instagram

Хутряний помпон – вушанка

"Помпон простить будь-який образ і практично ніколи не виглядає доречно та актуально (хіба що на гірськолижному схилі). Замініть на шапки-вушанки: вони круто виглядають з актуальними зараз дублянками та пуховиками, а також з куртками та пальто. Вибирайте об'ємні моделі базових відтінків, щоб отримати максимальну кількість поєднань", – зазначив дизайнер.



Андре Тан показав антитрендові і трендові шапки на зиму / Фото з Instagram

Написи – логотип

Шапки з великими написами та малюнками – справжній пережиток минулого. Зараз, чим простіше аксесуар, тим дорожче і стильніше він виглядає. Якщо монохромний головний убір для вас надто нудний, придивіться до шапок із логотипом бренду. Краще, якщо це будуть невеликі написи базових кольорів.



Андре Тан показав антитрендові і трендові шапки на зиму / Фото з Instagram

Строкатий принт – балаклава або капор

"Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні вам набридли, придивіться до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який образ завдяки балаклаві або капорі відразу стає яскравішим", – написав Андре Тан.



Андре Тан показав антитрендові і трендові шапки на зиму / Фото з Instagram

Величезна в'язка – хутряна панама

Масивні головні убори з вовни великої в'язки стали справжнім хітом пару сезонів тому, але зараз краще замінити на хутряну панаму. Хутряні панами можуть бути бежевого, білого та чорного відтінків, або ж виконані в пастельних та яскравих тонах. Комбінуйте з об'ємним пальтом.



Андре Тан показав антитрендові і трендові шапки на зиму / Фото з Instagram