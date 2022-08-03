Аманда Сейфрід одягнула сорочку від української дизайнерки: неймовірний образ

Американська акторка Аманда Сейфрід з’явилася на сторінках газети Los Angeles Times у сорочці від української дизайнерки Олени Буреніної.

Голлівудські зірки не перестають дивувати вибором свого вбрання. Україну зараз підтримує увесь світ, а знаменитості залюбки одягають речі від українських брендів.

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Американська зеленоока красуня Аманда Сейфрід нещодавно дала велике інтерв’ю газеті Los Angeles Times, обравши для фотосесії сорочку від української дизайнерки Олени Буреніної.

Головна героїня відомого фільму "Листи до Джульєтти" Аманда Сейфрід знялася у розкішній фотосесії в чорно-білих кольорах для знаменитої американської газети.

В інтерв’ю 36-річна акторка розповіла про зйомки серіалу "Колишня", який показали навесні на стримінговому сервісі Hulu.

Знаменитість обрала для розкішної фотосесії сорочку з нової колекції української дизайнерки Олени Буреніної. Білявка приміряла білосніжну сорочку зі слідами від губної помади на комірці.



Аманда Сейфрід у сорочці від українського бренду / Фото з Los Angeles Times

Сорочка від бренду Elena Burenina представлена у колекції The Kiss, яку дизайнерка створила спеціально для шоу-руму на нью-йоркський Тиждень моди.

Образ Аманда доповнила чорними шортами та замшевими босоніжками на масивній платформі та підборах.



Аманда Сейфрід у сорочці від українського бренду / Фото з Los Angeles Times

"Спеціально для шоуруму на New York Fashion Week я зробила капсульну колекцію The Kiss. Біла сорочка зі слідом помади на комірці — одна зі знакових речей цієї колекції. Стиліст Віолетта Малахова, яка зараз працює у США, вирішила підтримати українські бренди у цей складний час та запросила у нас речі для знімання з Амандою. Я вдячна всім, хто зараз простягнув нам руку допомоги", – зазначила Олена Буреніна.