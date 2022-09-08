Амаль та Джордж Клуні з’явилися разом на прем’єрі фільму у Лондоні: розкішний вихід

Знамените подружжя Амаль та Джордж Клуні завітали разом на прем’єру романтичної комедії "Квиток до раю" у Лондоні. Як завжди, Амаль Клуні та її чоловік мали просто бездоганний вигляд.

Амаль Клуні завжди бездоганно виглядає, і хоч з Джорджем Клуні вони з’являються на світських заходах вкрай рідко, її поява постійно викликає фурор, пише 24 канал.

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Дружину акторка Джорджа Клуні вже давно назвали іконою стилю. У неї бездоганний смак щодо вибору вбрання, тож її ділові костюми чи ніжні сукні на заходах, однаково виглядають стильно та чарівно.

Успішна адвокатка та спеціальний посол британського МЗС з питань свободи засобів масової інформації прийшла на прем’єру фільму "Квиток до раю"у світлій м’ятній сукні на бретельках довжини максі. Вбрання від бренду John Galliano було розшите паєтками, а фасон сукні вдало підкреслював струнку талію Амаль.

Трейлер фільму "Квиток до раю" дивіться за посиланням

Красуня доповнила образ бежевими туфлями-човниками та мінімалістичним золотистим клатчем. Волосся знаменитість вклала у легкі локони, доповнила образ довгими коштовними сережками та довершила look яскравою вишневою помадою на губах. Джордж Клуні приміряв темно-синій костюм-трійку з білою сорочкою та чорними туфлями.



Розкішний образ подружжя Джорджа та Амаль Клуні / Фото з Instagram



Розкішний образ подружжя Джорджа та Амаль Клуні / Фото з Instagram