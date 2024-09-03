Блогерка Аліна Френдій потрапила у чеський глянець Vogue: чорно-біле фото з видання

Тернопільська інфлюнсерка Аліна Френдій розповіла своїм прихильникам в інстаграмі, що з’явилася на сторінках відомого видання Vogue Czechoslovakia.

Блогерка-мільйонниця для глянцю постала в базових речах та розповіла про свій шлях в модній індустрії та про те, як стала дизайнеркою.

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Аліна Френдій у Vogue Czechoslovakia

На одній зі сторінок глянцю інфлюенсерка позувала у звичайній білій майці та джинсах. Стилісти просто зробили знімок у красивій позі. Аліна Френдій постала перед камерами у звичному своєму образі – короткій стрижці та базовому макіяжі, який використовує повсякдень.

Блогерка з Тернополя вже давно завоювала прихильність від українських підписників, які спостерігають за її життям. Втім про особисте Аліна ділиться не часто. Її блог радше про моду та створення красивих образів. Френдій постійно стежить за останніми тенденціями та демонструє на собі ефектні та красиві ауфіти.

Для видання Vogue Czechoslovakia Аліна Френдій розповіла про свій шлях як фаундерки та дизайнерки бренду COOSH, розповіла про цінності, мету та усі труднощі, які український бренд може проживати сьогодні в нових реаліях.

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"Я завжди цікавилась сферою fashion, і десь підсвідомою мрією завжди було мати власний бренд. Але починала як з маленького міста, абсолютно без досвіду, працюючи в магазині одягу. Асортимент був дуже примітивний, і вже тоді я чітко розуміла що потрібно клієнту, і що б я хотіла бачити в колекціях власного бренду", – зазначила дизайнерка.

Вже чимало сезонів поспіль Аліна Френдій є запрошеною гостею на Тижні моди в різних країнах. За кордоном її вже знають багато стрітстайл-фотографів, інфлюенсерів, модних редакторів та дизайнерів, які кличуть українку на свої покази.