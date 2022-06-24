Актуальні сумки, які будуть популярні влітку: найкраща добірка

Влітку особливої популярності здобувають плетені сумки. Вони ідеально вписуються не лише в пляжний, але й у міський образ. Які моделі будуть трендові цього літа – читайте далі.

Плетені сумки вважаються своєрідним символом тепла та сонця, тож в стилізації з легкою сукнею та сандалями створюють по-справжньому літній образ.

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За будь-якої погоди плетені сумки дарують літній настрій. Якщо попереднього літа в моді були елегантні сумки-багети, то цьогоріч першість займають шопери та кошики.

Плетені сумки хороші не лише завдяки своєму вигляду, але й місткістю. Туди ви з легкістю зможете поставити книжки, телефон, гаманець, воду та навіть фрукти чи снеки.

Такі сумки чудово поєднуються з різноманітними речами та відносяться до капсульного гардероба. Стилісти радять цього сезону звертати увагу на сумки-кошики темного кольору, на плетені шопери у стилі Prada та солом’яні сумки зі шкіряними ремінцями у стилі Loewe.

Сумки-кошики

Шопери

Солом'яні сумки