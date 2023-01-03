Трендові спідниці зими: 7 речей, які вам варто додати до свого гардероба

Мода з сезону в сезон не змінюється настільки кардинально, щоб можна було розповісти про нові трендові спідниці зими, втім все частіше трендсеттери почали обирати елегантні спідниці замість джинсів та штанів. Що буде в моді цієї зими – читайте в матеріалі.

Цього сезону модниці залюбки впроваджують спідниці до свого гардероба, пише 24 канал. Все частіше можна побачити стилізації з різноманітними спідницями, які дівчата вдало доповнюють різними фасонами чобіт та верхнім одягом.

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Привабливий зовнішній вигляд для кожної дівчини – важливий нюанс у повсякденному житті. А з початком року всі хочуть виглядати стильно та оригінально, вражаючи всіх підкресленим почуттям стилю. Якщо вам подобаються спідниці і ви хочете впровадити цю річ до своїх образів, придивіться до найпопулярніших моделей.

Трикотажна спідниця

Трикотажні спідниці ідеально підходять для зимової пори року. У них не лише зручно, але й тепло. Такі спідниці можна носити з приталеним светром та контрасною блузкою.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Шкіряна спідниця

Шкіряні спідниці тепер активно присутні навіть в повсякденних образах. Дівчата створюють чудові поєднання для офісу, для прогулянок з друзями чи святкового обіду.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Мініспідниця

Спідниця довжини міні знову у моді. Її актуальність презентували ще минулих сезонів відомі дизайнери. Поєднуйте мініспідницю з чоботами на підборах чи черевиками челсі.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Спідниця максі

Цього сезону на авансцену виходить спідниця довжини максі. Її вже активно впроваджували у свої гардероби Гейлі Бібер та Ельза Госк восени, втім взимку вона не здає позицій та залишається такою ж актуальною.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Атласна спідниця

Спідниця з атласу будь-який образ зробить жіночним та елегантним, навіть, якщо ви довершите верх светром з горловиною. Також таку спідницю ви можете носити із затишним кардиганом.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Спідниця-олівець

Спідниця-олівець дозволяє створити лаконічний та водночас стильний образ. Така спідниця підкреслить всі достоїнства вашої фігури. Спідниця-олівець ідеально підійде для офісного дрес-коду.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest

Спідниця плісе

Плісовані спідниці вже тривалий період не виходять з моди. Вони ідеально взимку пасують до високих чобіт на підборах або до черевиків на шнурівках.



Трендові спідниці на зиму 2023 / Фото з Pinterest