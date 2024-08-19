Зірки "Емілі в Парижі" носять в серіалі прикраси від українського бренду Guzema

Знаменитий серіал "Емілі в Парижі" вражає вибором українських брендів. Раніше Лілі Коллінз та Ешлі Парк з’являлися в стрічці у вбранні від наших дизайнерів, а тепер вирішили ще й приміряти аксесуари від Валерії Гуземи.

Героїні серіалу з’явилися в прикрасах від українського бренду в четвертому сезоні, який вже вийшов на Netflix. Щоправда, на поціновувачів серіалу чекає лише половина серій, наступні ж вийдуть вже у вересні.

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Бренд Guzema в серіалі "Емілі в Парижі"

Лілі Коллінз, яка зіграла у серіалі Емілі з’явилася у стрічці в поєднанні каблучок Essence з колекції МОЇ, які виглядають неймовірно елегантно. А от Ешлі Парк, яка зіграла Мінді Чен у популярному серіалі, постала у культовій каблучці Multi Orb класичної колекції.

Каблучка Multi Orb з шістьма полірованими сферами коштує на сайті бренду 1830 доларів. Каблучка Essence з літерою "ї" з колекції МОЇ є унікальним символом української ідентичності та свободи. Вона представлена у білому та жовтому кольорі та коштує 720 доларів. Лілі Коллінз підібрала для свого образу одразу дві каблучки.

Також відомо, що акторка Ешлі Парк у четвертому сезоні приміряла на собі сережки від відомого українського бренду Gunia Project, співзасновниця якого Наталі Каменських є стилісткою першої леді України Олени Зеленської.

Українські бренди настільки полюбилися стилістам серіалу, що в попередніх сезонах дівчата носили кепі від львівського дизайнера, а на прем’єру фільму в серіалі Ешлі Парк прийшла в сріблястій сукні від бренду Lever Coutere.