Адель вразила публіку на Греммі оксамитовою сукнею з воланом: вражаючий вихід

У Лос-Анджелесі відбулася одна з найпрестижніших музичних премій Греммі. На цю світську подію прийшли всі знаменитості, серед яких співачка Адель. Вона вразила своїм неймовірним виглядом в оксамитовій сукні.

Гості та номінанти премії Греммі сьогодні всі перебували під пильним спалахом фотокамер. Кожна зірка готувала для себе образ, аби виглядати особливо та неперевершено.

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Так, для 65-ої ювілейної церемонії вручення нагород британська співачка обрала сукню з улюбленого матеріалу – оксамиту. Знаменитість одягнула довгу бордову сукню зі шлейфом від французького бренду Louis Vuitton.

Сукню оздоблював пояс на талії та великі волани на плечах. Співачка вирішила не доповнювати образ кольє на шиї, однак обрала масивні коштовні сережки та браслет.

Британка вклала волосся у свої фірмові кучері, а віжасти зробили на обличчі виразний макіяж з акцентом на очах та сливовій помаді. В тон до сукні зірка обрала атласні туфлі на підборах та навіть пофарбувала нігті в бордовий колір.

У 2023 році Адель перемогла у номінації "Найкраще сольне попвиконання" за виконання пісні Easy On Me.



Адель одягнула на Греммі оксамитову сукню / Фото з Pinterest



Адель одягнула на Греммі оксамитову сукню / Фото з Pinterest