7 модних польських брендів, на які варто звернути увагу: найкраща добірка

Від початку повномасштабної війни підтримка Польщі для України виявилася чи не найпотужнішою. Ця країна прихистила в себе 3,8 мільйона українців і продовжує це робити до сьогоднішнього дня.

Україна та українці вдячні Польщі та її народу за ту потужну підтримку, яку вони надали і нашій країні, і громадянам із перших хвилин російської агресії та продовжують надавати зараз.

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Ми дякуємо польському народові та польській владі за все, тож на знак вдячності хочемо більше дізнатися про їхні модні бренди, які популярні далеко за межами цієї країни.

Reserved

Бренд Reserved належить групі LPP S.A. (найбільшому польському виробнику одягу в Центральній та Східній Європі), куди також входять бренди House, Cropp, Mohito, Sinsay. У своїх колекціях бренд поєднує класичний стиль з оригінальними деталями, натхненими подіумною модою, та альтернативними пропозиціями від інфлюенсерів.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle

Magda Butrym

Вбрання від польського бренду Magda Butrym здобуло широку популярність за кордоном. Речі від цього бренду вважаються цінними та нішевими. Однією з перших клієнток бренду стала Кім Кардаш’ян, котра в одному з паризьких ресторанів звернула увагу на спідницю, в якій була Магдалена Бутрим. Шанувальницями польського бренду стали Белла Хадід, Гейлі Бібер, Ельза Госк та багато інших зірок. Бренд вдало міксує в своїх колекціях жіночність із маскулінними елементами: квітковий принт із широкими плечима, гламурні тканини зі складним кроєм тощо.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle

THE MANNEI

Польський бренд THE MANNEI вийшов на світову арену. Сьогодні його дублянки, костюми та топи носять Леоні Ханне, Ельза Госк, Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер. Бренд, заснований два роки тому польсько-йорданською стилісткою Сарою Боруц Манней, акцентує увагу на класиці із сучасним ухилом, яка ідеально вписується в повсякденне життя.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle

LEBRAND

Пауліна Пишкевич, засновниця і креативна директорка бренду, шукала одяг, який би поєднував позачасову елегантність із міським стилем. Її мета полягала у створенні колекцій, які не втратять актуальності наступного сезону. У колекціях LEBRAND є багато повторюваних моделей, які можна використовувати для створення якісної бази, яка ніколи не виходить з моди.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle

MAWO

Сорочки бренду виготовлені зі 100%-но органічної турецької бавовни із сертифікатом GOTS. Це означає, що процес виробництва тканини ретельно контролюється з початку і до кінця, тобто жодного використання шкідливих хімічних речовин, обов’язкова обробка ґрунту та на 94% менше викидів парникових газів.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle

Affair

Бренд з’явився на світ 2018 року завдяки дружбі дизайнерки Александри Дубінської та юристки Марти Крисяк. Affair для кожної колекції створює власні унікальні принти, натхнені квітами. Наразі у візерунках бренду представлені: маки, конюшина, волошки та айстри.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle

Paris+Hendzel

Заснований у 2013 році Paris+Hendzel створює капелюхи вручну з матеріалів найвищої якості та з максимальною увагою до деталей. До постійної колекції бренду увійшли солом’яні козирки, капелюхи-відра та низка інших літніх варіантів на будь-який смак.



Польські бренди, на які варто звернути увагу / Фото з Elle