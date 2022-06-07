6 трендових пар окулярів, які повинна мати кожна модниця цього літа

Фешн-світ 7 червня відзначає Міжнародний день сонцезахисних окулярів. Такий аксесуар вже давно перестав бути річчю для захисту очей від сонця, а став особливою родзинкою та доповнення до фешн-образу.

Оскільки літо розпочалось, немає кращого моменту, аби переглянути свої минулорічні окуляри і залишити ті, які справді актуальні. Якщо ви зробите правильний вибір, то сонцезахисні окуляри прослужать вам довго і будуть незамінною річчю в гардеробі.

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Щоб підібрати вдалі окуляри, варто враховувати як форму вашого обличчя, так і його колір. Тому трендово – не означає красиво, адже окуляри повинні личити вам та гармонійно доповнювати look.

Повернення 2000-х

Хто б міг подумати, що зараз будуть актуальними тренди, до яких ми заприсяглися ніколи не повертатись. Якщо у вас збереглись окуляри з 2000-х, то сміливо витягайте, адже у моду повернулись скляні окуляри без товстої оправи, натхненні "початком нульових". Їх ви могли бачити ледь не у кожному музичному кліпі, які ви дивились у дитинстві. Особливо часто одягає такі окуляри Белла Хадід – вона може підказати вам, як поєднувати окуляри Burberry, Fendi, Blumarine, Mark Fast, Givenchy та Armani зі своїми образами. Подібні окуляри шукайте у магазинах мас-маркету.



Белла Хадід показує, як носити окуляри з 2000-х / Фото з фан-акаунту моделі

Градієнтні лінзи

У весняно-літніх колекціях 2022 року брендів Giambattista Valli, Koché, Givenchy та Dior можна було побачити чимало сонцезахисних окулярів у стилі ретро. Вони теж мають відголос з 2000-х, проте більше з 2010-х, коли найбільші модниці носили скляні окуляри з градієнтом, тобто зверху були темніші, а знизу – світліші.



Градієнтні лінзи / Фото Who Next

Авіатори

Хоч такі окуляри були розроблені на початку 20-го століття, щоб допомогти пілотам захистити свої очі та боротися з відблисками, але зараз вони стали одними з найпопулярніших. Обираючи такі окуляри, звертайте увагу на оправи, які повинні бути достатньо товстими. Вузькі оправи можуть не підійти для вашого обличчя, а товсті є більш універсальними. Такі бренди, як Gucci, Chanel, Tom Ford та Michael Kors можуть стати вам у пригоді.



Кайлі Дженнер в окулярах-авіаторах / Фото з інстаграму моделі

Котяче око

Окуляри з оправами "котячих очей" завжди були актуальними, але у 2022 році вони отримали оновлення із сучасними деталями. У них більш гострі краї і є ширші скельця. Їх можна приглянути у таких брендів, як Lanvin, Stella McCartney, Dior та Tory Burch.



Котяче око у сучасних окулярах / Фото Who what wear

Спортивні окуляри

Як і у випадку з авіаторами, окуляри для спортивних змагань плавно перейшли у фешн-індустрію. Від негабаритних, схожих на лижні окулярів, до гладких та облягаючих аксесуарів, які чудово захищають від потрапляння сонця в очі. Їх зірки одягають на червоні доріжки та до вечірніх суконь. Також їх легко поєднувати зі спортивними та кежуал-образами. Приклади шукайте у Balenciaga, Dolce&Gabbana, Saint Laurent.



Спортивні окуляри / Фото Who what wear

Окуляри в товстій оправі з кольоровим склом

Особливо популярними цього літа будуть "товсті" окуляри з бежевою та білою оправою, а скло – яскравих кольорів. Цікаво будуть виглядати червоні скельця, оранжеві, коричневі. Втім, оправа може бути будь-якою, якщо у неї буде цікавий колір та контрастне скельце. Такі шукайте у Marc Jacobs, Jacquemus, Salvatore Ferragamo.



Окуляри з прозорою оправою та гірчичним склом / Фото Who Next