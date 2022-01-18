6 найстильніших кольорів весни, від яких ви будете в захваті

Весна – хвиллюча пора для моди. Зима ще повністю не відступає на початку березня, а ми вже хочемо сяяти в яскравих кольорах. Стилісти назвали 6 головних весняних кольорів, до яких вам варто придивлятися вже зараз.

Про шорти і босоніжки думати ще рано, втім ви можете сміливо черпати натхнення з нових колекцій. Відчути весняну естетику вже тепер можна додаючи модні кольори до свого зимового аутфіту. Лише один маленький крок дозволить створити свіжий аутфіт.

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У майбутньому сезоні стилісти виокремили найпопулярніші кольори – від помаранчевого від Proenza Schouler до варіацій зеленого, які можна побачити скрізь, від Rejina Pyo до Valentino.

Зелений

Цей колір і його відтінки охопить все у 2022 році, незважаючи на колір Pantone Very Peri. Цей колір наразі є найпоширенішим, у своїх колекціях його активно використовують дизайнери. Звертайте увагу на речі у різноманітних відтінках – від світло-лаймового до насиченого неонового.



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear

Білий

Попри те, що білий і чорний завжди вважалися базовими кольорами, які не входили до трендових відтінків, в майбутньому сезоні білого буде надто багато. Моделі носили білий з ніг до голови. Навесні звертайте увагу на сукні, блузи, спідниці та костюми, які ідеально довершать святковий чи буденний образ.



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear

Рожевий

У весняно-літньому сезоні звертайте увагу на речі ніби з гардеробу Барбі. Яскраво насичений або тьмяний рожевий – обирайте все, що вам пригледілося.



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear

Кремовий

Кремові тони, що межують з жовтим, – це один з ключових колірних трендів весни. Якщо ви любите світлі кольори, а у вашому гардеробі занадто багато білого, то кремовий стане чудовою альтернативою.



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear

Very Peri

Pantone оголосив кольором 2022 року Very Peri. Бузковий або барвінковий колір стане хітом теплих сонячних днів, тому придивляйтеся до нього вже зараз.



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear

Помаранчевий

Помаранчевий раптово почав набирати оберти і до початку весни вбрання апельсинового відтінку захочуть придбати всі. Він був представлений у незліченних колекціях у будь-якому образі. Моделі носили сорочки, штани, трикотаж і навіть взуття. Стилісти зазначають, що помаранчева сукня може стати трендовою річчю в майбутньому сезоні.



Трендові кольори весни 2022 / Фото з Who What Wear