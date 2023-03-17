5 застарілих речей, які повернулися в моду: трендова добірка

Модні тенденції є циклічними. До нас повертаються речі, які були модними у 70-х роках. Застаріла тенденція не є забороненою, оскільки дизайнери все одно видозмінюють вбрання на сучасний лад, тож вони жодним чином не належать до антитрендів. Які речі знову піднялися на вершину моди – читайте далі.

2023 рік – час повернення тенденцій. Саме в цьому році чимало одиниць вбрання, яке було модним не лише попередні сезони, але й попередні роки знову виходить на модний Олімп.

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Вони точно стануть домінуючим вбранням, тож радимо вам вже придивитися до речей, які з’явилися в гардеробах багатьох світових модниць.

Шкіряні бомбери

Шкіряний бомбер цього сезону буде дуже модним. Модні дівчата обирають шкіряні чи нейлонові моделі, а також роблять ставку на бомбер з потертостями.

Танкетка

Присутність танкетки в цьому сезоні не можна ігнорувати, адже вона помалу повертається у тренди і залишиться з нами точно на кілька майбутніх років.

Спідниця максі

Якщо минулий рік був роком широких штанів, то цьогоріч моду заполонили спідниці довжини максі. Такі спідниці з’явилися незліченну кількість разів у колекціях багатьох брендів.

Срібні прикраси

Жовте золото певний період трималося в трендах, втім цього року провідне місце дістається прикрасам зі срібла. Масивне срібне намисто, сережки та браслети прикрашали образи моделей під час презентації весняно-літніх колекцій.

Сумки з кишеньками

У 90-х були дуже модні сумки з кишеньками, і ось у 2023 році ми знову зустрічаємо цю тенденцію. Така сумка стане вдалим доповненням до штанів карго, спідниць та бомберів.