Лаймовий, кобальтовий, ліловий: як виглядають 5 трендових кольорів весни

Зазвичай навесні нам завжди хочеться додати яскравості в наш гардероб. Виглядати стильно та цікаво вам допоможуть соковиті кольори, які будуть цієї весни на піку популярності.

Дизайнери люблять презентувати не лише речі класичних кольорів, які є затребуваними та будуть довго популярними, але й розбавляти свої речі яскравими кольорами. Так, оцінивши вбрання для сезону весна-літо 2023 радимо вам придивитися до найцікавіших кольорів, які додадуть гарної родзинки вашому образу.

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Baby blue

Цей відтінок дуже ніжний, тож стане справжньою знахідкою у вашому гардеробі. За допомогою цього кольору можна створити чудовий total look або ж розбавити образ.



Трендові кольори весни 2023 / Фото з Pinterest

Помаранчевий

У новому сезоні актуальним буде відтінок помаранчевого – сицилійський апельсин. Цей колір гарно поєднується із сірим та білим, тож на весну спробуйте таку цікаву стилізацію.



Трендові кольори весни 2023 / Фото з Pinterest

Ліловий

Ліловий – це один із головних кольорів сезону. Обирайте в ліловому кольорі ніжні кардигани, сукні або ж розбавте образ вельветовою курткою.



Трендові кольори весни 2023 / Фото з Pinterest

Кобальтовий

Глибокий синій колір просто не може залишитис поза увагою цього сезону. Цей ефектний колір допоможе створити неперевершений образ. Він чудово пасує до всіх нейтральних тонів.



Трендові кольори весни 2023 / Фото з Pinterest

Лаймовий

Вбрання у лаймовому відтінку представили чимало дизайнерів під час показу весняно-літньої колекції. У лаймовому кольорі були презентовані спідниці, жакети, пальта, тренчі та навіть взуття.



Трендові кольори весни 2023 / Фото з Pinterest