Найбільші вороги стилю: 5 речей, які зроблять ваш образ антитрендовим

Кожного сезону ми дізнаємося про антитрендові речі, які вже не в моді та можуть зіпсувати наш образ. Однак в кожного з нас в гардеробі є речі, які ми ще намагаємося застилізувати в аутфіт, а вони можуть вмить зробити аутфіт непривабливим.

Чимало дівчат мають у своєму гардеробі речі, які далекі від стилю чи є просто відвертим несмаком. Українська стилістка Яна Платонова не рекомендує купувати деякі речі, які псують гардероб та радить якнайшвидше очистити свої гардероби від них.

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За її словами, у 90% випадків стиль вибудовується і шліфується шляхом спрощення, а не навпаки.

Речі, які називають ворогами стилю негативно впливають на наш гардероб та в цілому на образи. Ворогами стилю можуть бути цілком конкретні речі, способи поєднання речей, звички та упередження.

Бежеві колготи та панчохи, які дуже помітні

"Вся суть тілесних колготок і панчох в тому, щоб вони «зливалися» з відтінком вашої шкіри і невагомо огортали ніжки. Для цього варто обирати максимально наближені до кольору ваших ніг матові відтінки і щільність від 7 до 15 den, в крайньому випадку – 20 den. Якщо бежеві колготки чи панчохи дуже щільні, набагато темніші вашої шкіри і блискучі, то це негативно вплине на ваш образ та стиль", – зазначила стилістка.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Резинки

Резинки по низу блуз, світшотів чи футболок також дуже негативно впливають на образ, адже ця річ візуально все псує. До того ж, такі речі не є модними чи стильними.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Фіксатори

Фіксатори на сорочках чи жакетах також можуть зробити ваш образ дуже старомодним. І якщо фіксатори на сорочках ви можете заховати під кардиган, то жакети з фіксатором – це ваш найбільший ворог стилю, який вмить зіпсує увесь образ.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Фейки

"Якщо дуже реалістичні фейки – це самообман і дзвіночок, що терапія з психологом може бути не зайва, то відверті фейки – це просто несмак. Подобається якась конкретна форма? Зараз є величезна кількість альтернатив в різних цінових категоріях. Бути, а не здаватися – ось, що ніколи не вийде з моди", – зазначила Яна Платонова.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram

Спортивні костюми

Спортивні костюми є досить актуальними та потрібними в холодну пору року, якщо вони одноколірні та з правильного матеріалу. А от велюрові вироби щедро декоровані стразами – відвертий несмак.



Антитрендові речі, які псують образ / Фото з Instagram