5 найбажаніших курток весни, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини

Погода навесні любить часто змінюватися, тож без куртки нам не обійтися. Вона вберігає нас від холоду та вітру та стає стильним доповненням до нашого образу. Для весняного сезону дизайнери представили цікаві варіанти, які модниці вчать ефектно стилізувати зі своїм вбранням.

Бренди цього року вирішили переосмислити класику, тож надали курткам нове прочитання. Так, звичайні косухи стали створювати у вінтажному стилі, додали мотоциклетну естетику та повернули в тренди бомбер.

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Шкірянка у вінтажному стилі

Цього сезону ви могли помітити багато курток на інфлюенсерах із зістареною шкірою. Така вінтажна куртка – це тренд весни, тож обирайте найпопулярніший коричневий колір розміру оверсайз.

Бомбер

Шкіряний бомбер цього сезону заполонив гардероби багатьох модниць. Дівчата поєднують його із мішкуватими джинсами, штанами та навіть спідницями.

Мотоциклетна куртка

Мотостиль та байкерська куртка тріумфально повернулися в моду. Мотокуртки або бомбери в стилі гонщиків "Формули-1" - відмінний варіант на весну для тих, хто хоче поповнити свій гардероб ретроестетикою.

Класична шкіряна куртка

Неможливо уявити наш гардероб без шкіряної класичної куртки у чорному кольорі. Ця річ ідеально доповнить як і базові джинси, так і трендові штани карго.

Джинсова куртка

Куртка з деніму – один із найпрактичніших варіантів на весну, оскільки джинсові речі є найпопулярнішими у цьому сезоні. Обирайте джинсову куртку розміру оверсайз та довершуйте джинсами чи спідницями, створюючи монохромний аутфіт.