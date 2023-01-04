Як стильно носити взимку пуховик: 3 цікаві способи, які вам сподобаються

Пуховик – один із найголовніших елементів гардероба взимку. І хоч інфлюенсери зараз роблять головну ставку на дублянки, пуховики завжди залишатимуться базовим елементом гардероба в холодну пору року. Як стильно носити пуховик взимку – дивіться на прикладі модниць.

У своїх інстаграм-профілях інфлюенсери показують, як отримати взимку не лише комфортний і теплий образ, але й неодмінно стильний. Fashion 24 обрав трьох модниць, які на прикладі дутої куртки показують кілька легких способів стилізації зимового аутфіту.

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І хоч цього року на модний Олімп вийшли дублянки та шуби з овчини, пуховики все одно не втрачають провідних позицій серед зимового верхнього одягу. Варто зазначити, що пуховики все ж таки залишаються набагато теплішими, ніж коротка дублянка-авіатор. Різноманітний асортимент пуховиків дозволить вам створити будь-який стильний образ.

З білими штанами та уггами

Часто білі штани відкладаються у нашому гардеробі до теплого періоду, втім не бійтеся носити білий колір взимку. Німецька модниця приміряє світлі джинси з білим худі з капюшоном, доповнюючи образ коричневими уггами. Зверху образ довершує чорна базова куртка та невеличка сумка.

З шкіряними штанами та високими чоботами

Німкеня Леоні Ганне, яка любить яскраві поєднання, для комфортної прогулянки приміряла на собі чорний светр зі шкіряними штанами. Вона обрала комфортне взуття на плоскій підошві, одягнула шапку та під колір підібрала чорну сумку. Зверху інфлюенсерка одягнула бежевий довгий пуховик.

З шапкою та шарфом одного кольору

І хоч кажуть, що шапка та шарф одного кольору вже не модні, втім якщо правильно підібрати фасон та матеріал, то ці аксесуари лише підкреслять ваш образ. Німкеня Кароліна Даур одягнула об’ємну зелену сукню, чорні шкіряні штани та чорну шапку з шарфом.