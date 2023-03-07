Названо 3 найпопулярніші сумки, які ніколи не вийдуть з моди: цікава добірка

Індустрія моди так влаштована, що одну трендову сумку змінює інша, і так відбувається кожного сезону. Втім серед багатьох моделей знайшлися такі, які ще тривалий час залишатимуться популярними.

Останнім часом ми всі задумуємося над речами, які купуємо, тож стараємося додати у свій гардероб таке вбрання, взуття чи аксесуари, які прослужать нам багато років.

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Гардероб заснований на базових елементах гардеробу – це класика, яка завжди актуальна. Якщо у вас є можливість інвестувати кошти у дизайнерську сумку, то радимо вам придивитися до трьох моделей, які досі залишаються популярними.

Є сумки, які створені понад 100 років тому, а деяким лише кілька років, але всі вони є сучасною класикою, яка завжди вважатиметься верхом шику.

Gucci 1955 Horsebit

Ця модель сумки від італійського бренду Gucci є позачасовою. Бренд представив не лише чорну класичну модель, але й коричневу сумку чи з тканинну з принтом, втім всі вони досі вважаються актуальними.



Стильні сумки, які завжди актуальні / Фото з Pinterest



Стильні сумки, які завжди актуальні / Фото з Pinterest

Chanel 2.55

Стьобана сумка від французького модного дому Chanel під номером 2.55 – найвідоміша сумка у світі. Коко Шанель створила її 1955 році. Коли Карл Лагерфельд прийшов на лейбл у 1983 році, він переосмислив 2.55, додавши подвійний логотип CC, щоб створити класичну сумку 11.12, яка стала майже такою ж культовою.



Стильні сумки, які завжди актуальні / Фото з Pinterest



Стильні сумки, які завжди актуальні / Фото з Pinterest

Сумка з логотипом YSL

Не має значення, який конкретний стиль ви виберете тут — якщо він чорний із золотим логотипом YSL спереду, він миттєво стане культовим. Стильна та позачасова сумка з логотипом YSL, безсумнівно, є чудовою інвестицією у ваш гардероб.



Стильні сумки, які завжди актуальні / Фото з Pinterest



Стильні сумки, які завжди актуальні / Фото з Pinterest