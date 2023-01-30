3 найкращі сумки, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини

Сумка – це один із найважливіших аксесуарів для дівчини. За допомогою сумки можна скласти чимало образів та вдало доповнити свій look. Які 3 сумки якнайкраще підійдуть для будь-якого сезону – дивіться в матеріалі.

У гардеробі кожної модниці мусять бути 3 базові сумки, які поєднуються зі всім та в будь-який період року, пише 24 канал. Fashion 24 обрав до добірки сумку-тоут, сумку хобо та класичний варіант в чорному кольорі.

Читайте також 6 найтрендовіших сумок, які будуть популярними у 2023 році

Сумка-тоут

Сумка тоут вважається позачасовим тренодом. Вона лаконічна та вмістка, тож ідеально підходить для щоденного вибору. Окрім того, сумки-тоути гарно поєднуються з будь-яким образом – сукнею, штанним костюмом чи базовій стилізації водолазки з джинсами. Обирайте під верхній одяг взимку сумки нейтральних кольорів, а от на весну можете доповнювати образи кольоровими моделями.

Сумка-хобо

Здавалося б, що сумка-хобо вже перейшла свій пік популярності та поступилася місцем іншим моделям, однак це не так. Знаменитості так сильно полюбили мініверсію сумки Bottega Veneta Mini Jodie, що досі продовжують її носити.

Класична сумка

Ну і куди ж без класичної сумки, яка є нашою чарівною паличкою у довершенні образів. Обирайте свою універсальну сумку, яка прослужить вам кілька років. Колір сумки має бути базовим, щоб доповнювати всі ваші найрізноманітніші образи, тому радимо зупинитися на класичному чорному.